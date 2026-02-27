Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park’ta karşılaştı. Mücadele bordo mavililerin 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu ile 47 ve 50. dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 28'de Daniele Verde attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 51 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

