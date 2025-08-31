Trabzonspor deplasmanına gitmek üzere yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’da bir restoranda yemek molası verdi. Ancak henüz sebebi netleşmeyen bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 taraftar yaralandığı bilgisi verildi.

Samsunspor yaptığı resmi açıklamada yaşanan olay sonrası bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama:

''Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.''