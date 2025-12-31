Süper Lig'de Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışı veren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Bordo mavili ekip, yabancı kontenjanını rahatlatmak için 4 futbolcusu için inisiyatif alacak.

BİR ASKI İKİ YOL AYRIMI

Kadrosunda 14 yabancı oyuncunun bulunan Trabzonspor, sezonu kapatan Edin Visca'nın yerine Anthony Nwakaeme'nin kadroya kayıt edilmesinin planlıyor. Bordo mavililer, kontenjan rahatlatmak için en az 2 isimle yolların ayrılması için de harekete geçiyor.

Sezon başında Rennes'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kazeem Olaigbe ve geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten 6 milyon Euro karşılığında takıma katılan Danylo Sikan, topun ağzındaki isimler olarak öne çıktı.

Toplam 11 milyon Euro'ya mâl olan iki oyuncu da teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarıldı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın hem Olaigbe'ye hem de Sikan'a talip oldu. Önceliği yurt dışında bir takım bulmak olan iki oyuncunun da eğer bekledikleri teklifleri bulamamaları halinde Kasımpaşa'ya 'evet' demesi gündemde.

Trabzonspor iki oyuncuyu da kiralık göndererek yapacağı transferler için hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında boşluk yaratmış olacak.