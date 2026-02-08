Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında dün deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A, ifadesinin ardından salıverildi.
Adliye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.