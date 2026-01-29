Trabzonspor'un, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen, Konyaspor'un tecrübeli santrforu Umut Nayir ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo mavililer, bu transfer karşılığında iki oyuncusunu Konyaspor'a verecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Konyaspor'un golcüsü Umut Nayir'i kadrosuna katmak için yeşil beyazlı kulüple anlaştığı ileri sürüldü.

HT Spor'un haberine göre; bordo mavililer, Umut'un transferi için Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a gönderecek.. Yeşil beyazlıların Trabzonspor'a iki oyuncunun bonservis bedeli için para ve sonraki satıştan yüzde 50 pay vereceği belirtildi.

Haberde, kulüplerin anlaşmasının ardından Karadeniz temsilcisinin, Umur Nayir ile sözleşme görüşmeleri yaptığı ve transferin kısa sürede resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

32 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 8 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Umut, siyah beyazlılarda 30 maçta 6 kez fileleri havalandırırken, sarı lacivertlilerde ise 13 müsabakada oynamış ama gol atamamıştı.