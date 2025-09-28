Trabzonspor’un Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu Christ Oulai, Bordo-Mavili forma altında ilk maçında dün Karagümrük karşısında çıktı. 4 maçlık cezası sona eren Oulai, ilk 11’de sahaya çıktı.

Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart cezası nedeniyle teknik adam Fatih Tekke tarafından ilk 11’de sahaya sürülen genç oyuncu, ilk maçında tam not aldı. İzleyenlerin beğenisini kazanan Oulai, topla ilişiği ve oyun görüşüyle gelecek adına umut verdi.

Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkan Christ Oulai hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"Trabzonspor'un 42 numaraları 2006'lı çocuk çok yetenekli. Oynarken ilk defa gördüm. Gerçekten bayıldım. İnanılmaz ve çok fazla süre almayı hak ediyor. Geleceği çok açık gözüküyor."