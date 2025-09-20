Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park’ta karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin 70. dakikasında Andre Onana, kendi yarı alanından rakip sahaya uzun bir top gönderdi. Savunmadan sıyrılan Paul Onuachu, kalesinden açılan Burak'ı da geçtikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maç 1-1’e geldi. Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Trabzonspor, puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 10'a yükseltti.

Öte yandan maçın ardından tribünler Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ı istifaya davet etti.