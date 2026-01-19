Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Parma'da forma giyen Norveçli futbolcu Mathias Lovik'in transferi için hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşma sağladı.

Bordo mavililer 22 yaşındaki Mathias Lovik'i bu akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a getiriyor. Oyuncunun 20.00’da Trabzon’da olması bekleniyor.

Lovik, sağlık kontrolünden geçtikten sonra, yarın takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Bordo-mavililer, genç oyuncunun kadroya dahil edilmesiyle transfer dönemindeki önemli hamlesini gerçekleştirmiş olacak.

Sol bek bölgesinde oynayan Mathias Lovik'un Parma ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor.