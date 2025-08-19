Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia’da forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'nin transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardı. 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşılan Oulai’nin, sağlık kontrolü ve resmi imza için gece yarısı şehre geldi.

'BÜYÜK BİR KARARLILIKLA GELDİM'

Christ Inao Oulai, Trabzonspor’a transferi için mutlu olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Trabzonspor’a katıldığım için çok mutluyum. Burası coşkusu ve arzusu olan büyük bir kulüp. Trabzonspor’a katıldığım için çok mutlu olduğumu yinelemek istiyorum. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Takımıma maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum. Transfer teklifi ile çok mutlu oldum. Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım. Didier Zokora, Fildişi Sahili’nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.”

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Trabzonspor’un taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilen Christ Inao Oulai, geçen sezon Bastia formasıyla çıktığı 18 maçta 996 dakikada süre alıp, 5 sarı kart görerek, 1 de gol kaydetti.