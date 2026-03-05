Trabzonspor’un savunma oyuncularından Chibuike Nwaiwu, kariyer yolculuğunu ve hedeflerini Trabzonspor Kulübü Dergisi’nin 236’ncı sayısında anlattı.

Bordo-mavili kulüpte kupalar kazanarak taraftarın gönlünde yer edinmek istediğini belirten Nijeryalı futbolcu, Trabzon’daki futbol atmosferinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

‘ONUACHU BANA TRABZONSPOR’U ANLATTI’

Trabzonspor’a transfer sürecinde Paul Onuachu ile konuştuğunu belirten Nwaiwu, “Paul benim ağabeyim gibi. O dönemde sosyal medya hesabından ona, fikir almak istediğimi yazdım. Aslında cevap vereceğini beklemiyordum ama bulunduğu seviyeye rağmen bana döndü ve bana kulüp hakkında harika şeyler anlattı. Eğer kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor’a gelmem gerektiğini söyledi. Şehrin güzelliğinden, taraftarın büyüklüğünden ve kulüpteki aile ortamından bahsetti. Ona her zaman saygı duyacağım” dedi.

Trabzon’daki futbol atmosferinin kendisini çok etkilediğini dile getiren Nwaiwu, “Ülkemde de futbol seviliyor ve burada da bu tutkunun çok büyük olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar bana çok sevgi gösteriyorlar ve kendimi evimde gibi hissettiriyorlar. Bunun için çok minnettarım. Ben de çok çalışarak onları mutlu etmek için buradayım. Bu duygunun çok farklı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE LİGİ GERÇEKTEN ÇOK ZOR’

Nijerya, Avusturya ve Türkiye liglerini karşılaştıran Nwaiwu, Süper Lig’in temposuna dikkat çekerek, “Ülkemde futbolun kolay olmadığını düşünüyorum çünkü Nijerya Ligi fiziksel olarak çok güçlü ve zorlayıcıdır. Avusturya Ligi daha disiplinli ve adım adım ilerlemeniz gereken bir yer. Ancak Türkiye için şunu söyleyebilirim: Gerçekten çok zor! Tempo çok yüksek ve ligde çok kaliteli oyuncular var. Burası bambaşka bir seviye” şeklinde konuştu.

‘MİLLİ TAKIM HAYALİM İÇİN ÇALIŞIYORUM’

Nijerya A Milli Takımı hedefinin olduğunu vurgulayan Nwaiwu, “Kendime ve Tanrı’ya inanıyorum. Milli takım ile ilgili beni izlediklerini biliyorum. Davet edip etmemek onlara kalmış ama ben zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Ama davet etmezlerse de mücadele etmeye ve zirveye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğim. Her oyuncunun hayali ülkesiyle kupalar kazanmaktır; Trabzonspor’un bana ülkemi en üst seviyede temsil edeceğim platformu sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Trabzonspor’daki hedeflerine de değinen Nwaiwu, “Takımla birlikte kupalar kazanmış ve buna katkı sağlamış bir oyuncu olarak... Her zaman elimden gelenin en iyisini veren, Trabzonspor taraftarının gönlünde yer edinmiş biri olarak hatırlanmak tek amacım” dedi. Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Nwaiwu, “Küçükken bana ‘asla pes etme, çok çalış ve hedefine ulaşacaksın’ diye tavsiye edilmişti. Ben de bunu hep dikkate aldım. Eğer bugün buradaysam bunun sebebi çok çalışmak ve vazgeçmemek. Genç oyuncular da çalışmaya devam etmeli” dedi.

CHİBUIKE’NİN RÜYA 11’İ

Buffon, Marcelo, Pepe, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Toni Kroos, Kaka, Xavi, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic