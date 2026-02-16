Kıran kırana geçen derbide Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Andre Onana, yerel basında eleştirilerin odağındaki isim oldu.
Gelen toplara yeterli reaksiyon veremediği gerekçesiyle eleştirilen Kamerunlu file bekçisinin isabetli 3 şutta da gol yemesine vurgu yapıldı.
Öte yandan Manchester United'dan kiralanan 29 yaşındaki eldivenin son haftalarda git gide düşen performansına da dikkat çekildi. Son 11 resmi karşılaşmanın tamamında gol yiyen deneyimli kalecinin 'çok fazla kaleden açıldığı' yönünde eleştiriler de yer aldı.