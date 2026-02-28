Süper Lig’in 24’üncü haftasında Papara Park’ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Trabzonspor, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 51’e yükseltti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken; 2021/22 sezonundan (57 puan) bu yana en yüksek puanına ulaştı.

Fatih Karagümrük karşısında iki gol kaydeden Chibuike Nwaiwu, Süper Lig tarihinde önemli bir istatistiğe imza attı. Nwaiwu, Kasım 2014’te Galatasaray’a karşı iki gol atan Carl Medjani’den bu yana bir Süper Lig maçında iki gol kaydeden ilk Trabzonspor stoperi oldu. Savunmadaki etkili performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da öne çıkan Nwaiwu, maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

SAVIC VE NWAIWU’DAN PAS REKORU

Opta’nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki Trabzonspor oyuncusu 100 isabetli pas yaptı. Stefan Savic karşılaşmayı 109 isabetli pasla tamamlarken, Chibuike Nwaiwu da 100 pasta isabet yakaladı. Bordo-mavililer savunmadan oyun kurma organizasyonunda yüksek pas yüzdesiyle oynayarak topa sahip olma üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu.