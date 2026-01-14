Meteorolojik verilerin kar yağışını işaret etmesiyle birlikte yol güvenliği konusu yeniden gündeme oturdu. Birçok sürücü kar yağışını gördüğünde tedbir alsa da, asfalt üzerinde fark edilmesi neredeyse imkansız olan şeffaf buz tabakaları ciddi kazalara davetiye çıkarıyor. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde etkili olan bu doğa olayı, tecrübeli sürücüleri bile hazırlıksız yakalayabiliyor.

SİYAH BUZ NEDEN GÖRÜNMEZ?

Siyah buz veya kara buz, aslında siyah renkte bir buz tabakası değil, asfaltın rengini gösteren son derece ince ve şeffaf bir katmandır. Islak zemin gibi görünmesi nedeniyle sürücüler tarafından genellikle fark edilemez. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ancak zeminin hala nemli kaldığı durumlarda oluşan bu tabaka, lastiğin yol ile temasını tamamen keserek aracın kontrol dışı kaymasına neden olur.

Köprüler, viyadükler ve gölge alanlar siyah buzun en sık görüldüğü noktalar olarak işaret ediliyor. Bu yapılar altından hava aldığı için yoldan daha hızlı soğur ve buzlanma bu noktalarda çok daha erken başlar. Kar uyarısı yapılan bölgelerde sürücülerin bu kritik noktadan geçerken hızlarını düşürmeleri ve ani manevralardan kaçınmaları hayati önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ SADECE KAR İÇİN DEĞİL

Uzmanlar, kış lastiği kullanımının sadece kar yağdığında gerekli olduğu yönündeki yanlış algıya karşı uyarıyor. Kış lastikleri, sıcaklık 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren yumuşaklığını koruyarak yere daha iyi tutunma sağlıyor. Yaz lastikleri ise soğuk havada sertleşerek "cam" etkisi yaratıyor ve buzlu ya da ıslak zeminde fren mesafesini iki katına çıkarıyor.

Kar uyarısının yapıldığı bu günlerde, diş derinliği yasal sınırın altında olan veya ömrünü tamamlamış kış lastiklerinin de güven vermediği belirtiliyor. Lastik basıncının da soğuk havada düştüğünü hatırlatan yetkililer, araç sahiplerinin yola çıkmadan önce mutlaka lastik kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguluyor.

BUZLU ZEMİNDE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

Yolda gizli buzlanma fark edildiğinde veya araç kaymaya başladığında panik yapmamak en önemli kural olarak hatırlatılıyor. Uzmanlar, buzlu zeminde sert fren yapmanın tekerlekleri kilitleyerek kontrolü tamamen kaybettireceğini, bunun yerine kademeli yavaşlama ve takip mesafesini her zamankinden üç kat daha fazla açma stratejisinin uygulanmasını öneriyor.

Olası bir kar fırtınası veya buzlanma durumunda araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerekiyor. Ayrıca silecek suyunun donmaması için antifrizli sıvıların kullanılması, görüş mesafesinin düştüğü anlarda sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.