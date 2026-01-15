TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda devrim niteliğinde değişiklikler içeren yeni kanun teklifinin önemli maddelerini kabul etti. Yeni düzenlemeyle birlikte ehliyetsiz araç kullanmaktan alkollü araç sürmeye, hız sınırlarını ihlalden trafikte "saldırgan" davranışlara kadar pek çok kalemde cezalar rekor seviyelere çıkarıldı.

TRAFİKTE CEZALAR KATLANDI! İŞTE KARARLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlere karşı ağır yaptırımlar getirildi. Özellikle "trafik magandası" olarak tabir edilen ve başkasını taciz eden sürücüler artık çok daha ağır bedeller ödeyecek.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ '180 BİN TL' ÖDEYECEK

Trafikte bir başka aracı ısrarla takip ederek taciz eden veya tartışma amaçlı aracından inen kişilere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün el konulurken, araçları 30 gün trafikten men edilecek. Ardı ardına şerit değiştiren (makas atan) ve ters yönde araç süren sürücülere ise 90 bin lira ceza kesilecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN BEDELİ AĞIRLAŞTI

Ehliyetsiz araç kullananlar: 40 bin TL.

Ehliyeti geri alınmış ya da iptal edilmişken direksiyon başına geçenler: 200 bin TL.

Ehliyetsiz kişiye araç veren işleten/sahip: 40 bin TL.

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMAK

Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara cezalar yükseldi. Yeni yasayla beraber, alkol sınırı olan 0,50 promilin üzerinde araç kullanmanın cezası 25 bin liraya çıkarıldı. Eğer sürücü tekrardan ihlal ederse, bu tutar 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişecek. Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullandığı tespit edilen sürücülere ise doğrudan 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri iptal edilecek.

KIRMIZI IŞIKTA 'DUR' İHTARINA UYMAYANLAR

Kırmızı ışık kurallarını ihlal edenler için cezalar kademeli olarak artacak. Eğer sürücü 1 yıl içerisinde 6 kez bu ihlalleri tekrarlarda 80 bin lira ceza ödeyecek ve ehliyeti iptal edilecek. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçanlara ise 200 bin lira ceza uygulanacak.

HIZ SINIRINI AŞANLAR

Cezalar hız sınırı aşanlar için de yeniden güncellendi. Km/saat bazında detaylı bir ceza cetveli oluşturuldu. Buna göre; Yerleşim yerinde hızı 6-10 km aşanlara 2 bin TL, sınırı 66 km ve üzerinde aşanları 30 bin liralık ceza kesilecek ve ehliyetin geri alınması süreci bekliyor.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VE ŞERİT DİSİPLİNİ

Ambulans ve İtfaiye: Cankurtaran veya itfaiye gibi araçlara yol vermeyenlere 46 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

Ağır Vasıtalar: Kamyon ve çekici gibi büyük araçların şerit kullanımı sıkılaştırıldı. Bu araçlar iki şeritli yollarda soldaki şeridi sürekli işgal edemeyecek.

Özel Yük Taşımacılığı: Karayollarında özel izinle yük taşıyanlardan "karayolu kullanım bedeli" alınacak ve eskort desteği için günlük 16 bin lira ödeme yapılacak.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞU

Ehliyeti ciddi kurallar nedeniyle alınan sürücüler, tekrardan ehliyetlerini alabilmek için sadece para cezası ödemeyecek. Ayrıca psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorunda kalacaklar. İkinci defa ehliyeti iptal edilen sürücüler tekrardan sürücü kursuna gidip sınava girecekler.