Bakan Yerlikaya, paket kapsamında trafik denetimlerinin sıkılaştırıldığını ve otomatik plaka tanıma sistemlerinin etkinliğinin artırıldığını bildirdi. Yeni uygulamayla plaka üzerinde tahrifat yapmak, boyamak, bantla kapatmak, sökmek veya plaka bilgisini gizlemeye yönelik her türlü müdahalenin suç sayıldığı açıklandı. Bu tür ihlallerin hem idari para cezası hem de ek yaptırımlarla karşılık bulacağı belirtildi.

140 BİN LİRA CEZA VE 30 GÜN TRAFİKTEN MEN

Yeni düzenlemeye göre plakayı bantla örtmek, kirletmek, reflektör ya da aparatla okunmasını engellemek yasaklandı. Bu tür eylemleri gerçekleştiren sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve araçların 30 gün trafikten men edileceği bildirildi. Aynı fiilin tekrarı halinde ise daha ağır yaptırımların devreye gireceği açıklandı. Araç plakasının gizlenmesi veya saklanmasının trafik güvenliğini riske attığı ve denetimlerin etkinliğini azalttığı vurgulandı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, sürücülerin trafiğe çıkmadan önce plaka ve aydınlatma sistemlerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Resmi olmayan kaynaklar üzerinden “plaka gizleme” adı altında sunulan yöntemlere itibar edilmemesi istendi. Aksi durumda yüksek miktarda para cezası ve aracın trafikten men edilmesi riski bulunduğu uyarısı yapıldı.