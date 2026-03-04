Mercedes-Benz ve Airbus Corporate Helicopters (ACH), otomobil konforunu bulutların üzerine taşıyan ACH145 Mercedes‑Benz Edition modelini Brezilya’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıttı.

Dünyanın en yoğun helikopter trafiğine sahip merkezlerinden biri olan Sao Paulo’da görücüye çıkan bu yeni model, 10 milyon doları aşan satış fiyatıyla havacılık sektöründe tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mercedes‑Benz'in "Duyusal Saflık" tasarım felsefesiyle şekillendirilen helikopterin kabini, markanın amiral gemileri Mercedes-Maybach ve elektrikli EQS modellerinden ilham alınarak geliştirildi.

VIP OLARAK TANIMLANIYOR

İç mekân tasarımında yüksek kaliteli deri döşemeler, ahşap zeminler ve cilalı alüminyum detaylar öne çıkarken, kullanıcılara altı farklı kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. İhtiyaca göre 4 ila 8 yolcu kapasitesine kadar düzenlenebilen kabin, adeta uçan bir VIP alanı olarak tanımlanıyor.

SAATTE 254 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Teknik açıdan H145'in en güncel beş kanatlı varyantına dayanan yeni model, önceki serilere oranla çok daha sarsıntısız bir uçuş deneyimi vadediyor. Gürültü seviyesini minimize eden bu yeni tasarım, aynı zamanda taşıma kapasitesini 150 kg artırarak operasyonel verimliliği yükseltiyor. Gücünü her biri 894 beygir olan iki adet motordan alan helikopter, saatte 254 kilometre hıza ulaşabiliyor.

HAVADA DÖRT SAAT KALABİLİYOR

Yaklaşık 650 kilometrelik bir menzile sahip olan ve dört saat boyunca havada kalabilen model, 2010 yılından bu yana devam eden Airbus ve Mercedes‑Benz iş birliğinin en güncel halkasını oluşturuyor. İki dev markanın stratejik ortaklığı kapsamında bugüne kadar dünya genelinde toplam 26 adet özel üretim helikopter sahiplerine teslim edildi.