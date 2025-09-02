Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi’nde sivil denetim ekibi, drift yapan araca dur ihtarında bulundu. Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü B.K., makas atarak Yeni İstanbul Caddesinde yoğun trafikte kaçmaya başladı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle kaldırıma çıkan maganda ekip aracından inen polis memurunun dur ikazına bir kez daha uymayarak kaçmaya devam etti. Polis memuru aracın kaçmasını önlemek amacıyla aracın sol arka lastiğine ateş ederek durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü, görevlilerin tüm uyarılarına rağmen mukavemet gösterdi. Kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alındı. Ayrıca trafik magandasına, kaçışı sırasında işlediği trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 TL idari para cezası uygulanırken aracı otoparka çekildi.