Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi’nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sözlü atışma kısa sürede büyüyünce motosikletli, aracın yanına yanaşarak sürücüyle tartışmaya devam etti. İki sürücü, araçlarının içinden birbirlerine vurduktan sonra dışarı çıkarak kavgayı sürdürdü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona erdi. Olayın ardından taraflar araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.