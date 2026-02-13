23 Mayıs 2025'te TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 15 Ekim 2025'te Genel Kurul gündemine alınan teklif, yaklaşık 9 ay süren sürecin ardından kabul edildi. Kanun, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Yeni ceza tutarları yayım tarihi itibarıyla uygulanacak.

SAHTE PLAKAYA 280 BİN TL'YE KADAR CEZA

Plakasını tahrif eden ya da sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin TL idari para cezası verilecek, araçları 30 gün trafikten men edilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 280 bin TL'ye, men süresi ise 60 güne çıkacak.

Plakasız araç kullananlara 46 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

DRİFT VE SALDIRI AMAÇLI TAKİBE AĞIR YAPTIRIM

Drift yapan sürücülere 140 bin TL ceza uygulanacak. Trafikte başka bir aracı saldırı kastıyla ısrarla takip eden ya da araçtan inerek tehdit oluşturan kişilere ise 180 bin TL para cezası verilecek.

Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücüler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

TAKOGRAF VE RADAR CİHAZLARINDA REKOR CEZA

Hız denetim cihazlarının yerini tespit eden veya sürücüyü uyaran sistemlerin üretimi ve ithali yasaklanacak. Bu cihazları üreten ya da ithal edenlere 370 bin TL, araçta bulunduranlara ise 185 bin TL ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak.

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı sistemlerde manipülasyon yapanlara yönelik cezalar artırıldı. Taksimetresi olmayan taksilere 185 bin TL ceza uygulanacak. Mevzuata aykırı egzoz kullanan sürücülere 16 bin TL ceza verilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

DİREKSİYON BAŞINDA TELEFONA KADEMELİ CEZA

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza verilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza 10 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde 20 bin TL’ye çıkacak. Her tekrarında ehliyete 30 gün el konulacak.

Emniyet kemeri takmamanın cezası ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜŞE 200 BİN TL'YE KADAR YAPTIRIM

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak alınmış ya da iptal edilmiş olmasına rağmen direksiyon başına geçenlere 200 bin TL ceza uygulanacak. Bu kişilere araç kullandıran işletmelere de 40 bin TL ceza verilecek.

KIRMIZI IŞIK VE "DUR" İHTARINA AĞIR YAPTIRIM

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin TL'ye yükseltildi. Aynı yıl içinde tekrar eden ihlallerde ceza kademeli olarak 80 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün ehliyete el konulacak; altıncı ihlalde ise sürücü belgesi iptal edilecek. Yeniden ehliyet almak isteyenler tüm borçlarını ödemek, psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatrik muayeneden geçmek zorunda olacak.

Denetimlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.

UYUŞTURUCU VE ALKOLE SIFIR TOLERANS

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin TL ceza kesilecek. Bu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için 5 yıl beklemesi, sürücü kursunu yeniden tamamlaması ve sağlık raporu alması gerekecek. Ölçüm yaptırmayı reddedenler de aynı yaptırımla karşılaşacak.

0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin TL'ye yükseltilecek. İkinci ihlalde 50 bin TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL ceza uygulanacak.

ZİNCİRSİZ AĞIR VASITAYA 24 BİN TL

Yaya yollarında araç kullananlara verilen ceza 5 bin TL'ye çıkarıldı. Kural; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet dahil tüm araçları kapsayacak.

Zincir bulundurmayan ağır taşıt sürücülerine 6 bin TL, zincir kullanmayarak trafiği aksatan ağır vasıta sürücülerine ise 24 bin TL ceza uygulanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte trafikte caydırıcılığın artırılması hedeflenirken, özellikle sahte plaka, alkollü sürüş ve denetimden kaçma gibi ağır ihlallerde tarihinin en yüksek para cezaları devreye girmiş olacak.

HIZ SINIRINDA YENİ KADEMELİ TABLO

Yeni düzenlemeyle hız limitini aşanlara kilometre bazlı artan ceza sistemi getirildi. Yerleşim yeri içinde:

6–10 km/s aşımda 2 bin TL

11–15 km/s aşımda 4 bin TL

16–20 km/s aşımda 6 bin TL

21–25 km/s aşımda 8 bin TL

26–35 km/s aşımda 12 bin TL

36–45 km/s aşımda 15 bin TL

46–55 km/s aşımda 20 bin TL + 30 gün ehliyete el koyma

56–70 km/s aşımda 25 bin TL + 60 gün ehliyete el koyma

71 km/s üzeri aşımda 30 bin TL + 90 gün ehliyete el koyma

Yerleşim dışında 51 km/s ve üzeri aşımda da ayrıca sürücü belgesine geçici olarak el konulacak.