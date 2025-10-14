Trafik kazalarını azaltmak için getirildiği savunulan ancak bütçe açığını kapatma amacı ağır basan trafik cezalarına ilişkin yasa teklifi, TBMM’de bu hafta ele alınacak. Yeni düzenleme ile cezalar fahiş miktarda artacak. Üstelik bu cezalara yeniden değerleme oranı uyarınca 1 Ocak 2026’da yüzde 25 oranında bir kez daha zam gelecek.

TOLERANS YOK

Kanun teklifi ile hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor. Bu madde 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girecek. Ertesi gün de yeniden değerleme oranı (YDO) ile yüzde 25 daha zamlanıp 37 bin 500 lira olacak. Böylelikle ceza 24 saat içinde katmerli biçimde artacak. Hem YDO hem de Meclis’te görüşülen yeni kanun teklifi, sürücüler için caydırıcı bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Teklifin 14. maddesi hız sınırını aşanlara uygulanacak cezaları düzenliyor. Halen hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükseliyor. Mevcut durumda uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılıyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

Hız limiti cezaları böyle olacak

Yerleşim yeri içinde 36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL, 66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL, yerleşim yeri dışında ise 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL hız limiti cezasının kesileceği belirtiliyor. Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar şöyle: 11-15 km/s aşanlara 2.000 Türk lirası, 31-40 kilometreyi aşanlara 12 bin TL, 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 km/s aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara ise 25 bin TL ceza öngörülüyor.

Teklifi hazırlayan AKP’liler

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Kütahya Milletvekili Adil Biçer TBMM’ye verdi.