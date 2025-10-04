Önceki yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan, trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN'DAN CEZA AÇIKLAMASI: AMAÇ GELİR ARTIRMAK DEĞİL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu cezaların amacının gelir elde etmek olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "ölümleri yarı yarıya düşürmek" olduğunu belirtmişti.

TRAFİK CEZALARINA REKOR ARTIŞ

Karar'ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle:

Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TL

Makas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TL

Drift Yapma: 140.000 TL

Ehliyetsiz Araç Kullanma: 40.000 TL

İptal Edilmiş Ehliyetle Kullanma: 200.000 TL

Ambulans/İtfaiyeye Yol Vermeme: 46.000 TL

Trafik Zabıtasının 'Dur' İhtarına Uymama: 200.000 TL

Kaza Yerini Terk Etme (Ölümlü/Yaralamalı): 46.000 TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası

ARABA KULLANIRKEN TELEFON KULLANANLARA DA CEZA

Yeni düzenlemeyle temel trafik kurallarına yönelik cezalar da artırılıyor:

Araç Kullanırken Telefonla Konuşma: 5.000 TL

Kırmızı Işık İhlali: 5.000 TL

Alkollü Araç Kullanma: 25.000 TL

Emniyet Kemeri Takmama: 2.500 TL

Israrla Takip/Saldırgan Sürüş: 180.000 TL idari para cezası ve 60 gün süreyle ehliyetin geri alınması.

Teklif, ayrıca araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapanlara 5 bin lira ceza kesilmesini ve araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten menedilmesini öngörüyor.