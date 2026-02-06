TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ve trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine araçlarda kış lastiği kullanımı ve yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi.

İşte yeni Trafik Kanun teklifinden öne çıkan başlıklar ve öngörülen ceza tutarları…

5 BİN TL PARA CEZASI

Yeni önergelere göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri durumunda 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Güvenlik şartlarına uymayanlar, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinden sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenler ve sınırdan fazla yük taşıyanlar, elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlar cezaya tabii tutulacak.

BELGESİ OLMAYANA 86 BİN 900 LİRA CEZA

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyenlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması mecburi olacak. Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Teklif kapsamında verilen bir diğer önergeye göre ise, karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülerinin, kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan araçların sürücüsüne 6 bin lira idari para cezası verilecek.

Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması sebebiyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu maddeye dair usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek