İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Toplumdaki öfke kontrolüne ve trafikte artan şiddet eğilimlerine dikkat çeken Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu öfke nedir? Bu zorbalık neden? Trafik yalnızca araçların ilerlediği bir alan değil; toplumun değerlerinin, davranış biçimlerinin ve karşılıklı saygının görünür olduğu kamusal bir zemindir. Caydırıcılık sadece ceza sistemiyle sağlanmaz; güvenli yaşam kültürünün toplumda yerleşmesi çok katmanlı bir mekanizma gerektirir.”

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere 180 bin lira idari para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç men cezası uygulanacağını hatırlatarak vatandaşlara da çağrıda bulundu:

“Trafik güvenliğini hiçe sayan, adeta ‘şehir eşkıyası’ gibi davranan sürücülerle karşılaştığınızda lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereğini yaparız.