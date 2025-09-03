Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sigorta acentelerinden alınan bilgilere göre, ikinci el araç almak isteyenler artık sigorta primlerini de hesap ediyor. Sürücüler, poliçeyi en düşük primle çıkartan aile bireyinin üzerine aracı kaydettirerek ciddi tasarruf sağlıyor. Binek araçlarda bu yöntemle 40 bin liraya, ticari araçlarda ise 150–200 bin liraya varan düşüşler yaşanabiliyor. Uzmanlar, poliçelerin her yıl yenilendiği düşünüldüğünde bu yöntemin aile bütçelerine ciddi bir katkı sağladığını ifade etti.

SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Fiyatlardaki yükseliş sigortasız araç sayısında da artışa yol açtı. Özellikle araçlarını yalnızca mahalle içi kısa mesafelerde kullanan bazı sürücüler, poliçe yaptırmamayı tercih ediyor. Ancak bu durum büyük bir risk taşıyor. 1 yıl boyunca sigortasız araç kullanmanın ağır para cezaları bulunurken, olası kazalarda sürücülerin karşılaşacağı maliyetler çok daha yüksek oluyor.

TRAFİK SİGORTASI KASKOYU SOLLADI

2020’de kasko fiyatları trafik sigortasının yaklaşık 5 katı seviyesindeydi. Bugün ise tablo tersine döndü. Ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası 10–15 bin liraya kadar çıkarken, kasko fiyatları 20–25 bin lira arasında değişiyor. Bazı araçlarda ise kasko, trafik sigortasından daha ucuz hale geldi.

Sigortacılar, fiyat artışlarının gerekçesi olarak artan maliyetleri ve kaza sayılarındaki yükselişi gösteriyor. Ancak vatandaş cephesinde yükselen rakamlar, hem bütçeleri zorluyor hem de sigortasız araç sayısını artırarak trafik güvenliği açısından yeni riskler doğuruyor.