Türkiye’de trafiğe kayıtlı milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte hem yeni araç alacak sürücüler hem de poliçe yenileme işlemleri yapan sigortalılar için yeni kurallar getirildi.

ARAÇ ALACAKLARA YENİ SİSTEM

Daha önce sürücüler yeni araç aldığında, hasarsızlık geçmişi ne olursa olsun sigorta 4’üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, uzun yıllar kazasız araç kullanan sürücüler için haksızlığa neden oluyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler, hangi basamakta ise yeni araç için de aynı basamaktan poliçe yapabilecek. Örneğin 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni otomobil aldığında artık 4’üncü basamaktan değil, 8’inci basamaktan devam edecek.

KAZALI SÜRÜCÜLER DE KAPSAMA ALINDI

Sürekli kaza yapan ve 1’inci basamakta olan sürücüler de yeni araç aldığında 4’üncü basamağa yükseltilmeyecek. Yeni düzenlemeyle riskli sürücüler, 1’inci basamaktan devam edecek.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLERE UYARI

Poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapanların hasarsızlık indirimleri artık korunmayacak. Bu durumda sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLER KORUMAYA ALINDI

Yeni düzenlemelerle birlikte kazasız sürücülerin mağduriyetinin önüne geçilirken, sürekli kaza yapanların avantajlı duruma geçmesinin de önüne geçildi. Hasarsızlık indirimi korunurken, riskli sürücüler için daha adil bir sistem oluşturuldu.

Genelgenin uygulanmasına 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlanacak.