Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan genelgeyle trafik sigortasında prim ve basamak sistemi yeniden düzenlendi. Düzenleme, milyonlarca sürücünün sigorta maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ SÜRÜCÜYE BAĞLANIYOR

Yeni sistemle birlikte hasarsızlık basamağı artık araca değil sürücünün siciline göre belirlenecek. Uzun süredir 7’nci veya 8’inci basamakta bulunan bir sürücü, araç değiştirse bile aynı basamaktan işlem görecek. Buna karşılık sık kaza yapan ve alt basamaklarda yer alan sürücüler, yeni araç almaları durumunda indirimli prim avantajı elde edemeyecek.

MEVCUT UYGULAMA ELEŞTİRİLİYORDU

Sektör temsilcileri, eski sistemin özellikle dikkatli sürücüler açısından adaletsizlik yarattığını belirtti. Mevcut uygulamada uzun süre hasarsız olan sürücüler, ikinci araç aldıklarında yüksek primle karşılaşırken, riskli sürücüler yeni araçlarında daha düşük basamaktan sigorta yaptırabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu durumun ortadan kalktığı ifade edildi.

PRİM VE YENİLEME DETAYLARI

Aralık ayında trafik sigortası primlerinde sınırlı bir artış yapılırken, ocak ayı itibarıyla yıl genelini kapsayan yeni bir değerlendirme sürecinin uygulanabileceği bildirildi. Uzmanlar, poliçesi bitmek üzere olan sürücülerin yıl sonu gelmeden durumlarını kontrol etmelerinin avantaj sağlayabileceğine dikkat çekti.

YENİLEMEDE KAZA YAPANLARA DÜŞÜŞ

Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer değişiklik ise poliçe yenileme sürecine ilişkin oldu. Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu süre içinde kaza yaşanması halinde, sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulamanın daha önce bulunmadığı, yeni sistemle birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.

CEZA VE TRAFİKTEN MEN UYARISI

Yetkililer, zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmasının para cezası ve trafikten men yaptırımıyla sonuçlanacağını hatırlattı. Sürücülerin yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.