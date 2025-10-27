Trafik ihlallerine yönelik adli ve para cezalarının artırılmasını öngören düzenleme, yeniden askıya alındı.



Geçtiğimiz yasama döneminde uzlaşmaya varılamayan ve son olarak ekim ayında yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine sunulan düzenleme kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

VEKİLLER KARŞI ÇIKTI, DÜZENLEME ASKIYA ALINDI



Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ve birçok farklı kural ihlalinde uygulanan para cezalarının katlanarak artmasını öngören düzenleme AKP içinde de derin bir tartışmaya neden oldu.



AKP'li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepkileri sunması ve düzenlemenin partiye zarar verebileceğine yönelik geri dönüşlerinin ardından ekim ayı bitmeden önce TBMM Genel Kurulu'na sunulması planlanan düzenlemenin çalışmaları durduruldu.

CEZALAR YENİDEN DÜZENLENECEK



Trafik kurallarının ihlal edilmesi halinde uygulanan para cezalarında artışın yanı sıra, birçok farklı ihlal türü için ehliyet iptali gibi yaptırımları içeren düzenlemedeki 30'un üzerindeki madde yeniden değerlendirilecek.



Hazırlanacak taslak çalışmanın gelecek ay tekrar Meclis gündemine sunulması bekleniyor.