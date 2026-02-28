Trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, hız ihlali, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve “dur” ikazına uymama gibi birçok kural ihlalinde para cezaları katlandı; ehliyete el koyma, iptal ve trafikten men yaptırımları genişletildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte birçok ihlalde uygulanan idari para cezalarının tamamı ödenmeden sürücü belgelerinin iade edilmeyeceği açıkça hükme bağlandı. Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payı da kalktı.

Buna göre, 6-10 km/s aşanlara 2 bin TL ceza uygulanacak. İdari para cezalarını önemli ölçüde artıran ve pek çok trafik ihlalinde sürücü belgesine el koyma ile araçların trafikten men edilmesi yaptırımlarını genişletildi. Halk ise cezaların ödenemez nitelikte olmasından şikayetçi.

CEP YAKAN YENİ TARİFE

-Ehliyetsiz araç kullananlara:

40 bin TL

-Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara:

200 bin TL

-Polisin 'dur' ihtarına uymayanlara:

200 bin TL

-Uyuşturucu etkisinde araç kullanma:

150 bin TL

-Alkollü araç kullanma

25 ila 150 bin TL

-Trafikte makas atan ve konvoy yapanlar 90 bin TL

-Karayollarında araçlarını ters istikamette kullananlar

90 bin TL

-Karayolunda trafiği engelleyecek şekilde durduranlar 90 bin TL

-Trafikte saldırı amaçlı takip ve araçtan inme

180 bin TL

-Kırmızı ışık ihlali 10 bin TL’den ihlal sıklığına göre

80 bin TL

-Trafik ihlalini özendiren paylaşım 25 bin TL

-Hız sınırı ihlali yerleşim yeri için ve dışına göre

2 bin ilA 30 bin TL

-Yerleşim yeri içinde hız sınırını 66 km/s ve üzerinde aşanların ehliyetine 90 gün el konulacak.

-Sürücü belgesi iptal edilenler yeniden ehliyet alabilmek sürücü kursuna gidecek.

-Yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 4 bin TL, plakayı okunamaz hale getirenlere 140 bin.

-Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza

280 bin TL

-Plakasız araç kullananlara

46 bin TL.

-Takograf ve hız sınırlayıcı cihazlara müdahale edenler 185 bin TL , tekrar eden ihlallerde

370 bin TL