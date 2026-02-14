Kadıköy Bağdat Caddesi, bugün alışılmışın dışında bir görüntüye sahne oldu. Trafik ışıklarının kırmızıya dönmesiyle birlikte aracını durduran sosyal medya fenomeni, aniden kapısını açarak yola indi. Müziğin sesini açan fenomen, ışık yanana kadar geçen süreyi dans ederek değerlendirdi.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Trafikte bekleyen diğer sürücüler, yeşil ışığın yanmasını beklerken karşılaştıkları bu manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı, ardından cep telefonlarına sarıldı. Fenomen ismin rahat tavırlarla sergilediği dans performansı, çevredeki vatandaşlar tarafından hem ilgiyle hem de şaşkınlıkla izlendi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim, bu tür hareketlerin İstanbul’un stresli trafiğine neşe kattığını ve zararsız bir eğlence olduğunu savundu. Diğer bir kesim ise, caddenin yoğunluğuna dikkat çekerek bu tür davranışların trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve kötü örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bağdat Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu bir noktada araçtan inilerek yapılan bu eylemin ardından, trafik ekiplerinin "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "duraklama kuralını ihlal" gerekçeleriyle bir inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. İstanbul’da benzer şekilde Bebek ve Nişantaşı gibi noktalarda da geçtiğimiz günlerde benzer fenomen eylemleri yaşanmıştı.