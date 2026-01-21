Wuhu kentinde hayata geçirilen uygulama kapsamında, yapay zekâ ile donatılmış insansı robotlar yoğun trafik noktalarına konuşlandırıldı.
Polis üniforması ve rozet taşıyan robotlar, yüksek sesli anonsların yanı sıra el hareketleriyle trafik akışını düzenliyor.
Trafik ışıklarıyla eş zamanlı çalışan robotların, özellikle yoğun saatlerde güvenliği artırması ve insan polislerin üzerindeki yükü hafifletmesi hedefleniyor.
Yetkililer, robotların 7 gün 24 saat görev yapabildiğini, aşırı sıcaklar ve olumsuz hava koşullarında da etkin şekilde kullanılabildiğini belirtti.