Olay, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.
Seyir halindeki tır ile kamyonet sürücüleri, yol verme nedeniyle tartıştı. Akan trafikte kamyonetteki sürücü ile yanındaki kişi araçtan inip, tırın sürücüsüne tepki gösterdi.
Kamyonetteki yolcu, elindeki baltayı sallayıp, TIR'ın sürücüsüne tehditler savurdu. Bu sırada otoyolda metrelerce kuyruk oluştu.
Taraflar, tartışmanın ardından bölgeden ayrıldı.
O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.