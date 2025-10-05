Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen kanun teklifinde trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. İşte kanun teklifi kapsamında yer alan bazı düzenlemeler:

-Araç kullanırken telefonla konuşmak 5 bin lira.

-Kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira.

-Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira.

-Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara 200 bin lira.

-Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin.

-Drift yapanlara 140 bin lira.

-Alkollü araç kullananlara 25 bin lira.

-Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen sürücülere 46 bin.

-Sahte plakaya 280 bin.

-Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücüler 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

-Emniyet kemeri takmamak 2 bin 500 lira.

-Ayrıca takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira ceza verilecek.

-Hız sınırını aşanlara 30 bin lira.

-Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

KAVGA İÇİN İNENE 180 BİN LİRA CEZA

-Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

-Trafik denetimleri sırasında zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen “dur” ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek. Ehliyetlerine 60 gün süre el konulacak ve araçları da 60 gün süre trafiğe çıkamayacak. Zorunluluk olmadığı hâllerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.