Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni trafik kanun teklifi, sürücü hatalarından kaynaklanan kazaları azaltmayı ve trafikte can güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Özellikle yüksek hız, saldırgan sürüş ve acil araçlara yol vermeme gibi ihlaller için bugüne kadar görülmemiş düzeyde yaptırımlar öngörülüyor.

Teklife göre bazı ihlallerde ehliyetler aylarca geri alınacak, bazı durumlarda ise sürücüler hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

HIZ İHLALİNE KADEMELİ EHLİYET İPTALİ

Yerleşim yeri içinde hız sınırlarını aşan sürücüler için kademeli ehliyet yaptırımı uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması halinde şu cezalar devreye girecek:

55–64 km/s hız aşımı: 30 gün ehliyete el konulacak

65 km/s hız aşımı: 60 gün ehliyete el konulacak

66 km/s ve üzeri hız: 90 gün ehliyete el konulacak

Bu düzenlemeyle özellikle şehir içi aşırı hızın önüne geçilmesi hedefleniyor.

SALDIRGAN SÜRÜŞE 180 BİN TL CEZA

Trafikte başka bir aracı taciz amaçlı takip eden, araçtan inerek tehdit oluşturan sürücüler için ağır yaptırımlar geliyor:

180 bin TL para cezası

60 gün ehliyet iptali

Yetkililer, bu düzenlemenin yol verme kavgaları ve şiddet olaylarını azaltacağını belirtiyor.

RADAR TESPİT CİHAZINA REKOR CEZA

Radar belirleyici cihaz kullanan, bu cihazları imal eden veya ithal edenlere uygulanacak cezalar da dikkat çekiyor:

185 bin TL ile 370 bin TL arasında para cezası

Bu maddeyle hız denetimlerinden kaçmanın tamamen önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ACİL ARAÇLARA YOL VERMEYENİN EHLİYETİ GİDİYOR

Ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere:

15 bin TL – 46 bin TL arası para cezası

30 gün ehliyet iptali uygulanacak.

PİST DIŞI YARIŞA 2 YIL EHLİYET YASAĞI

Kamuya açık yollarda yarış yapan sürücüler için ağır yaptırımlar geliyor:

46 bin TL para cezası

2 yıl süreyle ehliyet iptali

KAZADAN KAÇANA HAPİS CEZASI

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sonrası olay yerini terk eden sürücüler için:

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

KIRMIZI IŞIK, TELEFON VE GÜRÜLTÜ CEZALARI ARTIYOR

Yeni teklifle birlikte günlük hayatta sık yapılan ihlaller de ağır cezalara bağlanıyor:

Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza: 60 gün ehliyete el konulacak

Seyir halinde telefon kullanımı: 5 bin TL ceza

Gürültülü müzikle çevreyi rahatsız etme: 16 bin TL ceza

Yetkililer, hazırlanan trafik kanun teklifinin temel amacının ceza kesmek değil, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguluyor. Teklifin yasalaşması halinde, Türkiye genelinde trafik ihlallerinde ciddi bir düşüş bekleniyor.