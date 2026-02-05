Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kritik maddeleri Meclis’ten geçerek yasalaştı. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme, özellikle "trafik magandalığı" olarak adlandırılan tehlikeli sürüş hareketlerine karşı en yüksek sınırdan cezai işlem uygulanmasının önünü açtı.

DRİFT YAPANA 140 BİN TL VE EHLİYETE EL KOYMA

Kamuoyunda "drift atmak" olarak bilinen, aracın el freninin çekilmesi veya diğer tekniklerle yanlanması gibi akrobatik hareketlere yönelik cezalar rekor düzeye ulaştı. Yeni düzenlemeyle bu suçu işleyen sürücülere 140 bin TL idari para cezası kesilecek.

Sadece para cezasıyla yetinilmeyen düzenleme kapsamında, bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek. Ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin, 60 günlük sürenin sonunda psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve kestiği cezayı tamamen ödemiş olması şart koşulacak.

YAYA YOLUNDA SCOOTER VE BİSİKLETE GEÇİT YOK

Son yıllarda artan şikayetler üzerine elektrikli scooter, bisiklet ve motorlu bisikletlerin kullanımıyla ilgili de sert önlemler alındı. Yayalar için ayrılmış alanlarda, kaldırımlarda veya yaya geçitlerinde bu araçları kullananlara 5 bin TL para cezası uygulanacak.

Ayrıca, paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti veren işletmelere yönelik denetimler de sıkılaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gerekli yetki belgesini almadan faaliyet gösteren işletmecilere 86 bin 900 TL idari para cezası verilecek.

YARIŞ YAPANLARA VE KAÇANLARA HAPİS YOLU

Meclis’ten geçen maddeler arasında trafikte izinsiz yarış düzenleyenlere yönelik yaptırımlar da yer alıyor. Trafiği tehlikeye atacak şekilde yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza kesilirken, ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Yeni yasanın en dikkat çeken kısımlarından biri de kazadan sonra olay yerini terk eden sürücülere yönelik oldu. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, izinsiz olarak olay yerinden ayrılan sürücüler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu düzenlemeyle, kazalarda mağduriyetlerin önlenmesi ve adaletin hızlı tesisi amaçlanıyor.