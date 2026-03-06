Dehşet dolu gece, dün saat 01.00 civarında Çanakkale Barbaros Mahallesi Deniz Sokak'ta yaşandı. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik şubesinde görevli polis memuru İ.C., iddiaya göre sivil olarak trafikte seyrederken yol verme meselesi yüzünden 3 gençle tartıştı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga yatıştı, ancak sinirlerine hâkim olamayan İ.C., kısa süre sonra tartışmanın yaşandığı bölgeye geri döndü. SİLAHINI GASP ETTİLER Polis memuru İ.C., 3 gençle yeniden tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre İ.C., araçtan zorla indirildi ve tekme tokatla feci şekilde dövüldü. Yere yığılan İ.C. baygınlık geçirirken, 3 saldırgan polisin beylik tabancasını alıp araçlarıyla kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan İ.C., taburcu olduktan sonra karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, olaya karıştığı belirlenen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C.’yi kısa sürede yakaladı. SİLAHI GÖMMÜŞLER Sabah'ta yer alan habere göre, suçlarını itiraf eden 3 saldırgan, silahın polise ait olduğunu fark edince boş bir araziye gömdüklerini söyledi. Silah bulundu ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

