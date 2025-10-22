Avrupa’da yol tabelaları genellikle standart sembollerle tasarlanıyor. Ancak dünyanın farklı bölgelerinde sürücülerin karşısına oldukça ilginç işaretler çıkabiliyor. Hindistan’ın Bengaluru kentinde çekilen bir yol tabelası fotoğrafı da bunun en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Tabelayı gören sürücüler, ilk başta bunun bozuk yol, vahşi hayvan geçişi veya yol çalışması uyarısı olabileceğini düşündü.

POLİSTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tabelanın anlamı hakkında yaşanan kafa karışıklığı üzerine yerel trafik polisi açıklama yaptı. Yetkililere göre, dört siyah noktadan oluşan bu işaret, sürücüleri “görme engelli bireylerin olası varlığı” konusunda uyarıyor. Özellikle görme engelliler okullarının veya rehabilitasyon merkezlerinin yakınında bulunan bu tabelalar, sürücülere hızlarını azaltmaları ve daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

BRAILLE ALFABESİNDEN İLHAM ALINDI

Tabeladaki dört siyah nokta rastgele yerleştirilmiş değil. Bu özel sembol, görme engelliler tarafından kullanılan Braille alfabesini temsil ediyor. Böylece tabela, yalnızca bir uyarı işareti olmanın ötesine geçerek görme engelli bireylerle ilgili farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.

AVRUPA’DA BENZERİ BULUNMUYOR

Ukrayna, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde görme engelli bireylerin geçişine özel böyle bir tabela bulunmuyor. Bunun yerine “!” işaretiyle birlikte “Kör Geçidi” veya “Görme Engelli” yazılı ek panolar kullanılıyor. Hindistan’daki bu özgün işaret ise hem sembolik anlamı hem de toplumsal duyarlılığıyla örnek gösteriliyor.