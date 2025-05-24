Yeni düzenlemeye göre, plakasız araç kullananlara verilen ceza 15 bin 712 TL'den 46 bin TL'ye çıkarılacak. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza 140 bin TL olacak.

Plakada tahrifat yapanlara 140 bin TL, aynı eylemi bir yıl içinde ikinci kez yapanlara ise 280 bin TL para cezası uygulanacak. Başka araca ait ya da sahte plaka kullananlar da benzer şekilde 140 bin TL ile 280 bin TL arasında değişen cezalarla karşılaşacak.

TESCİLSİZ VE HURDA ARAÇLAR İÇİN CEZA YAĞMURU

Tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araçların cezası 9 bin 267 TL’den 46 bin TL’ye, hurdaya ayrılmış araçların trafikte kullanılması durumundaki ceza ise 18 bin 677 TL’den 46 bin TL’ye yükseltilecek.

UYUŞTURUCU VE ALKOL ETKİSİYLE ARAÇ KULLANANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere uygulanan ceza 47 bin 842 TL’den 150 bin TL’ye yükseltilecek. Alkolle araç kullananlar ise ilk ihlalde 25 bin TL, ikinci ihlalde 50 bin TL, üçüncüde ise 150 bin TL ceza ödeyecek. Ölçüm yaptırmayı reddeden sürücüler için de 150 bin TL ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el konulması öngörülüyor.

TRAFİKTE SALDIRGAN TAVIRLARA 180 BİN TL CEZA

Saldırı kastıyla araç takibi yapanlara 180 bin TL idari para cezası verilecek. Ayrıca bu sürücülerin belgelerine 60 gün süreyle el konulacak ve psikoteknik değerlendirme yapılması şart koşulacak.

HIZ SINIRINI AŞANLAR İÇİN KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Hız sınırı ihlallerinde de cezalar kademeli olarak artırılacak. Yerleşim yerlerinde hız sınırını 66 km/s’den fazla aşan sürücülere 30 bin TL para cezası kesilecek.

TELEFONLA KONUŞMANIN BEDELİ DE ARTIYOR

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşanlara kesilen ceza 2 bin 167 TL’den 5 bin TL’ye çıkarılıyor. Bu ihlalin ilk tekrarında 10 bin TL, ikinci ve sonraki tekrarlarında ise her defasında 20 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK DAHA PAHALIYA PATLAYACAK

Emniyet kemeri takmayanlara kesilen ceza 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilecek. Bu ihlalin bir yıl içinde dört kez tekrarlanması durumunda, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

YASA DIŞI YARIŞLAR VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA HEDEFTE

İzinsiz yarış düzenleyenlere 16 bin TL, yarış yapanlara ise 46 bin TL ceza verilecek. Yarış yapanların ehliyetleri de iki yıl süreyle geri alınacak. Ayrıca trafik ihlallerini sosyal medyada özendirici şekilde paylaşanlara 25 bin TL idari para cezası kesilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE KARŞI ÇOK AŞAMALI CEZA SİSTEMİ

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da artırılıyor. İlk ihlalde 5 bin TL olan ceza, altıncı kez ihlal edildiğinde 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üstelik ihlaller arttıkça ehliyetin geri alınma süresi de uzuyor. Altıncı ihlalde ehliyet tamamen iptal ediliyor ve yeniden belge alabilmek için psikoteknik değerlendirme ile psikiyatri uzmanından olumlu rapor şartı getiriliyor.

Trafik güvenliğini sağlamak, can ve mal kaybını önlemek amacıyla hazırlanan bu yeni düzenleme ile sürücülerin kurallara uymaya daha fazla özen göstermesi hedefleniyor. Cezaların ciddi oranda artırılması, özellikle tekrar eden ihlallerde ağır yaptırımların devreye alınması, trafik disiplininin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.