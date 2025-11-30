Kırmızı çerçeve içindeki siyah ok, sürücünün yalnızca sağ şeritte seyretmesini zorunlu kılıyor. Tabelanın amacı, çok şeritli yollarda sol şeridin yavaş giden araçlar tarafından gereksiz yere meşgul edilmesini önlemek. Böylece sollama trafiğinin rahatlaması ve olası kazaların azaltılması hedefleniyor.

Bu uygulama, özellikle yüksek hızlı otoyollarda trafik akışını düzenlemek amacıyla tercih ediliyor. Yavaş seyreden araçların sol şeritte kalması, hem sollama ihtiyacını artırıyor hem de hızlı araçlarla düşük hızlı araçlar arasındaki farktan kaynaklanan riskleri büyütüyor.

AYNI UYGULAMA ABD’DE DE KULLANILIYOR

Benzer bir yaklaşım ABD’de de bulunuyor ancak burada görsel bir sembol yerine yazılı uyarılar kullanılıyor. “Keep Right” (Sağda Kalın) ya da “Slower Traffic Keep Right” (Yavaş Trafik Sağda Kalsın) tabelaları aynı amaca hizmet ediyor. Tabelanın amacı sol şeridin sürekli açık kalmasını sağlamak ve tehlikeli sollama manevralarının önüne geçmek.

YABANCI TABELALARI BİLMEK HAYAT KURTARIR

Yurt dışında araç kullanan sürücülerin en önemli sorumluluğu, yerel trafik kurallarına ve işaretlere uymak. Tabelayı bilmemek ceza almaya engel olmadığı gibi, yanlış yorumlanan bir işaret trafik kazalarına da yol açabiliyor.

Brezilya, Şili gibi ülkelerde trafiğe çıkmayı planlayan ya da sadece farklı ülke standartlarını merak eden sürücüler için yabancı işaretleri öğrenmek hem güvenliği artırıyor hem de sürüş deneyimini kolaylaştırıyor.