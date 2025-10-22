Kaza ve şiddet olaylarının eksik olmadığı Türkiye trafiğinde yeni bir düzenleme için geri sayım başladı.
Trafik cezalarında artış öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.
Buna göre, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörülürken bunlardan biri de trafikte "makas" atmak oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte makas atan sürücülerle ilgili caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.
Yerlikaya, son bir yılda bu tür ihlaller nedeniyle 128 kazanın yaşandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 kişinin yaralandığını belirtti.
Yeni teklife göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.
AYRICA BAŞKA CEZALAR DA VAR
Öte yandan Bakan Yerlikaya'nın detaylarını anlattığı kanun teklifindeki düzenlemelerden bazıları şöyle:
- Saldırı amacıyla araçtan inmeye; 180 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men
- Düğün konvoyu ile yol kapamaya; 90 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak; bu ihlalin köprü, tünel, viyadük ve otoyolda yapılması halinde cezalar 2 kat artacak
- Trafikte makas atmaya 90 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak
- Drift atmaya; 140 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak
- 'Dur' ihtarına uymamaya; 200 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak
- Araçta yüksek sesle müzik dinlemeye; 3 bin TL, araca mevzuata aykırı ses sistemi taktırmaya 21 bin TL para cezası uygulanacak ve bu araçlar 30 gün trafikten menedilip, cihazlar sökülerek teslim edilecek
- Cep telefonu kullanmaya; 5 bin TL, aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak
- Alkollü araç kullanmaya; 25 bin TL para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin TL para, 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin TL para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak
- Emniyet kemeri takmamaya; 2 bin 500 TL ceza uygulanacak
- Ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye; 46 bin TL para, 30'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men, diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemeye 15 bin TL ceza uygulanacak
- Kırmızı ışıkta geçmeye ilk seferde; 5 bin, 2'ncide 10 bin, 3'üncüde 15 bin TL ceza uygulanacak.
- Ayrıca sosyal medyada kural ihlalini övenlere; 25 bin TL para cezası uygulanacak.
- Yerleşim yeri ve yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlallerinde de cezalar artırılacak.