Kaza ve şiddet olaylarının eksik olmadığı Türkiye trafiğinde yeni bir düzenleme için geri sayım başladı.

Trafik cezalarında artış öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Buna göre, birçok başlıkta cezaların artırılmasını öngörülürken bunlardan biri de trafikte "makas" atmak oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte makas atan sürücülerle ilgili caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.

Yerlikaya, son bir yılda bu tür ihlaller nedeniyle 128 kazanın yaşandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 kişinin yaralandığını belirtti.

Yeni teklife göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.

AYRICA BAŞKA CEZALAR DA VAR

Öte yandan Bakan Yerlikaya'nın detaylarını anlattığı kanun teklifindeki düzenlemelerden bazıları şöyle: