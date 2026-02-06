Olay, 7 Ocak Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede 34 GHN 552 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa S. ile 34 KUN 972 plakalı motosiklette bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre daha ilerleyen motosikletli 2 kişi, kırmızı ışık yandığı sırada Mustafa S.’ye saldırdı. Saldırı anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

‘1 SAATTİR PEŞİNDEN GELİYORUZ'

Yumruk ve tekme atarak Mustafa S.’yi darbeden 2 kişi sürücüye hakaret ve küfür ederek, "1 saattir senin peşinden geliyoruz oğlum" diye bağırdı.

Kavganın ardından Mustafa S., "Erkeksen karakola gel" diyerek tepki gösterdiği saldırganlardan şikayetçi oldu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Mehmet Şirin O. (23) ve Yasin Sinan Ç. (21) emniyete görüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Mahkemeye çıkarılan Mehmet Şirin O. ve Yasin Sinan Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan saldırganların poliste, 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ten toplam 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.