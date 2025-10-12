Yeni tabela genellikle koruma alanları, orman yolları ve doğal parklara yerleştiriliyor. Amacı, sürücüleri yaban hayatına karşı daha dikkatli olmaya davet etmek.

AMAÇ VAHŞİ HAYNAN KAZA RİSKİNİ AZALTMA

“Kum Çiçeği” levhası, çevreye duyarlı sürüş için üç temel uyarı içeriyor:

Hızı düşürün.

Gürültüyü azaltın (kornayı gereksiz yere kullanmayın).

Çevreye çöp atmayın.

Uzmanlar, bu tür bölgelerde hızın azaltılmasının vahşi hayvanlarla yaşanan kazaları dörtte bir oranında düşürdüğünü belirtiyor. Ayrıca, ani korna seslerinin hayvanları ürküterek kazalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

CEZA YOK, AMA AMAÇ FARKINDALIK

Fransız yetkililer, “Kum Çiçeği” tabelasının cezai yaptırım amacı taşımadığını vurguluyor. Bu uygulama, ülkenin ulaşım altyapısında çevre bilincini artırmayı ve ekolojiyle ulaşım arasında denge kurmayı hedefleyen ulusal programın bir parçası olarak hayata geçirildi.

AVRUPA YOLLARINDA YENİ DÖNEM

Fransa’daki uygulamanın ardından benzer çevre dostu trafik işaretlerinin Avrupa’nın farklı bölgelerinde de görülmeye başlanması bekleniyor. Yetkililer, bu tabelaların sürücülere doğayı koruma bilinci kazandırmada önemli bir rol üstleneceğini ifade ediyor.