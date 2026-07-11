Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sopalarla D.K.'ye saldırdı. DARBETMEYE DEVAM ETTİLER Kaçmaya çalışan D.K., aldığı darbeler sonucu yere düşerken, şüpheliler D.K.’yi yerde de sopalarla darbetmeye devam etti. GÖRÜNTÜLER SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI Yaşanan saldırı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y.’yi gözaltına aldı. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırıda yaralanan D.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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