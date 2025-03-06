Avcılar'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer sürücüye tornavidayla saldıran, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförü polis tarafından yakalandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Avcılar’da iki araç sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sırasında kamyonet şoförü aracından inerek diğer sürücüye tornavidayla saldırdı. Sürücünün üzerine yürüdükten sonra, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförünün kimliği polis ekipleri tarafından aracın plakasından tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D.S.'yi kısa sürede yakaladı. Kamyonet şoförü D.S. 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.