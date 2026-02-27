Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 30 gün trafikten menedilecek. Tekrar direksiyon başına geçebilmek için psikoteknik testten geçmek şart olacak.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımına Taviz Yok

Güvenli sürüşü tehlikeye atan ihlallerde barem yükseltildi:

• 0,50 promil üzeri alkol: İlk yakalanmada 25 bin TL, ikincide 50 bin TL, üçüncü ve sonrasında 150 bin TL ceza.

• Uyuşturucu madde kullanımı: 150 bin TL ceza ve ehliyetin tamamen iptali.

• Ölçüm reddi: Test yaptırmayan sürücülere 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetlerine 5 yıl el konulacak.

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Bedeli Ağırlaştı

Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkmanın cezası 40 bin TL olarak belirlendi. Ancak ehliyeti daha önce geri alınan veya iptal edilenlerin direksiyon başına geçmesi durumunda bu ceza 200 bin TL'ye fırlıyor. Ayrıca, ehliyetsiz kişiye araç teslim eden işletmecilere de plaka üzerinden 40 bin TL ceza uygulanacak.

Kırmızı Işık İhlali ve Drift: Ehliyet İptaline Kadar Gidiyor

Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verenlerin ehliyeti anında 60 gün geri alınacak. Bir yıl içinde 6 kez ihlal yapanın belgesi tamamen iptal edilecek. Kademeli ceza sistemi ise şöyle işleyecek:

• 2. ihlal: 10 bin TL

• 6. ihlal: 80 bin TL

Halk arasında "drift atmak" olarak bilinen tehlikeli hareketlerin cezası 46 bin TL olarak güncellendi. Bu suçun 5 yıl içinde tekrarı halinde sürücü belgesi kalıcı olarak iptal edilecek.

Hız ihlallerinde artık kaç kilometre aşıldığına göre çok detaylı bir ceza listesi uygulanıyor. Yerleşim yerinde hız sınırını 66 km/s ve üzerinde aşan sürücülere 30 bin TL ceza kesilecek ve ehliyetlerine 90 gün el konulacak.

Şehir İçi Hız İhlali Cezaları

Hız Aşımı (km/s) Para Cezası Ehliyet El Koyma

6-10 km 2.000 TL -

26-35 km 12.000 TL -

46-55 km 20.000 TL 30 Gün

66+ km 30.000 TL 90 Gün

Haberleşme ve Diğer İhlaller

• Cep Telefonu: Seyir halinde telefonla konuşana ilk seferde 5 bin TL, üçüncü ihlalde 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma.

• Konvoy ve Makas: Trafiği engelleyen düğün konvoyları ve makas atanlara 90 bin TL ceza.

• Ambulans Geçişi: Ambulans veya itfaiyeye yol vermemenin bedeli 46 bin TL’ye kadar çıkıyor.

• Polisin "Dur" İhtarı: Kaçan sürücüye 200 bin TL ceza, ehliyete ve araca 60 gün el koyma.

Plaka Oyunlarına 140 Bin TL Ceza!

Plakanın okunmasını engelleyen veya sahte plaka kullananlara 140 bin TL idari para cezası verilecek. İhlal bir yıl içinde tekrarlanırsa ceza 280 bin TL'ye katlanacak ve araç 60 gün süreyle bağlanacak.