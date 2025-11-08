CNN Türk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte güvenliği artırmak için kapsamlı bir reform paketinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, polis ve jandarmanın kullanacağı yaka kameralarının yıl sonuna kadar tüm birimlerde devreye alınacağını belirtti. Bu uygulamanın vatandaşla güvenlik güçleri arasındaki iletişimi kayıt altına alacağını vurguladı.

Yerlikaya, kameraların aktif olduğu bölgelerde şikayetlerin yüzde 90 azaldığını ifade ederek, “Vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor. Caydırıcı etkiyi artıracağız” dedi.

MAKAS ATAN, HIZ YAPAN, YARIŞAN YANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik ihlallerine karşı rekor cezalar geliyor.

2024’te denetimlerin yüzde 50 artırıldığını belirten Yerlikaya, şu yaptırımları açıkladı:

-Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası.

-Hız sınırını aşanlara 30 ila 90 gün ehliyet geri alma cezası.

-Ambulans veya itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet iptali.

-Yarış yapanlara 46 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyet geri alma.

-Plaka üzerinde değişiklik yapanlara 140 bin TL ceza ve araç 30 gün trafikten men.

“GEREĞİ YAPILDI” UYGULAMASI GELİYOR

Bakanlık ayrıca, vatandaşların trafik ihlallerini görüntüyle bildirebileceği “Gereği Yapıldı” uygulamasını da hayata geçiriyor.

Sürücüler, e-Devlet üzerinden gönderdikleri görüntülerle ihlalleri anında bildirebilecek, cezai işlemler kamuoyuna duyurulacak.

TAKOGRAF VE TASİMETRE ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme kapsamında yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale geliyor.

Ayrıca kırmızı ışıkta kazaya neden olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle alınacak; geri verilmeden önce psikoteknik değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Trafikte caydırıcılığı artırmak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için kararlıyız. Gereken tüm adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.