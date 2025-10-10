İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın yeni dijital projesini duyurdu. “Gereği Yapıldı” adını taşıyan mobil uygulama sayesinde vatandaşlar, günlük yaşamda karşılaştıkları asayiş ve trafik ihlallerini doğrudan yetkililere iletebilecek.

Yerlikaya, uygulamanın amacının vatandaşla devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimden bu yana sosyal medyada vatandaşlarımızın taleplerine ‘gereği yapıldı’ diyerek yanıt veriyoruz. Şimdi bu anlayışı dijital ortama taşıyoruz” dedi.

ASAYİŞ VE TRAFİK İÇİN AYRI BÖLÜMLER OLACAK

Yeni uygulama, iki ana kategoriden oluşacak: Asayiş ve Trafik. Kullanıcılar, cep telefonları aracılığıyla gördükleri kural ihlali ya da suç teşkil eden davranışları fotoğraf veya video ile sisteme yükleyebilecek.

Bakan Yerlikaya, uygulamanın temel amacının cezaların caydırıcılığını artırmak olduğunu belirterek, “Vatandaşımız gördüğü olumsuzluğu paylaşıyor, biz de gereğini yapıyoruz. Böylece daha huzurlu ve güvenli bir toplum ortamı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

BAKANLIĞA DOĞRUDAN BİLDİRİM DÖNEMİ!

Son yıllarda sosyal medyada sıkça paylaşılan trafik magandaları, drift görüntüleri, çakarlı araç ihlalleri ve yol kavgaları gibi olaylar artık doğrudan “Gereği Yapıldı” uygulaması üzerinden bildirilebilecek.

Bakanlık, bu tür görüntülerin daha önce sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla yasal işlem başlatıyor ve sonuçları yine “Gereği yapıldı” etiketiyle paylaşıyordu. Yeni sistemle birlikte bu süreç daha hızlı ve güvenli bir kanala taşınıyor.

KİMLİKLER GİZLİ TUTULACAK

Uygulamayı mobil cihazına indiren vatandaşlar, kimlik bilgilerini paylaşmadan ihbarda bulunabilecek. Böylece hem gizlilik korunacak hem de sahte veya gereksiz bildirimlerin önüne geçilecek.

Gönderilen her görsel veya video, doğrudan İçişleri Bakanlığı’nın sistemine düşecek ve kısa sürede işleme alınacak. Bu sayede suç işleyen kişilerin yakalanması ve cezalandırılması daha kolay hale gelecek.

Bakan Yerlikaya, benzer uygulamaların geçmişte önemli sonuçlar doğurduğunu da hatırlattı. Özellikle çakarlı araç kullanımında yüzde 87 oranında azalma sağlandığını belirten Yerlikaya, “9 ayda yaptığımız yasal düzenleme sayesinde hem sürücü belgeleri alındı hem de araçlar bağlandı. Bu sayede ciddi bir caydırıcılık sağladık” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA TARTIŞMA YARATTI

Her ne kadar uygulama kamu düzenini sağlamayı amaçlasa da vatandaşların bir bölümü sistemin kötüye kullanılabileceği endişesini dile getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, sırf kişisel husumet nedeniyle birinin bir başkasını haksız yere ihbar edebileceği, bunun da toplumsal gerilimi artırabileceği yönünde eleştiriler yer aldı. Bazı kullanıcılar ise bu tür uygulamaların güvenlik kadar denetim ve etik sınırlar açısından da dikkatle ele alınması gerektiğini savundu.