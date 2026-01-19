Beylikdüzü'nde otomobil sürücüsü ile yaya arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen bir anne, kucağındaki çocuğuyla kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile yaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Bu sırada yoldan geçen bir anne de kucağındaki çocuğuyla kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin de araya girmesiyle taraflar ayrılırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.