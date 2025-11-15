Samandağ'ın Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede doğal olarak yetişen defne yapraklarını toplayarak hem geleneksel bir işi sürdürmeye devam ediyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Köylüler, ormandan topladıkları yaprakları önce kurutup ardından ayıklayarak balya haline getiriyor ve satışa hazır hâle getiriyor.

Kurutulan defne yaprakları, toptancılar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Defne; yağ, sabun, şampuan, baharat, krem ve esans gibi birçok ürünün üretiminde kullanılan değerli bir hammadde olarak öne çıkıyor.

KİLOSUNU 11 TL'DEN SATIYORLAR

Toplayıcılar, defne yaprağının kilosunu 11 TL’den toptancılara satarken, bölgede 4 bin 680 dekar alandan yaklaşık 5 bin 850 ton rekolte elde ediliyor. İşlendikçe değeri artan defne, her yıl yüzlerce aile için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.

BÖLGE HALKI İÇİN SIRADAN BİR BİTKİ

Köylülerden Yılmaz Çelikkol, defnenin bölge halkı için sıradan bir bitkiden çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "Defne çalılarını ormandan topluyoruz, fabrikalar alıp işliyor. Bizim için defne, emeğin ve geçim mücadelesinin bir parçası" dedi.

Sezonun başlamasıyla birlikte köy yollarında hareketlilik yaşandığını belirten Çelikkol, defne hasadı sırasında orman yollarının insanlarla dolduğunu, bu çok yönlü bitkinin ise her yıl Hatay ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.