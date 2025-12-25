Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken forvet takviyesi için de hareketlilik sürüyor. Sarı lacivertlilerin liste başında yer alan Alexander Sörloth konusunda kritik gelişmeler yaşanıyor.

Norveçli golcünün menajeriyle görüşen yönetim, Sörloth'tan olumlu yanıt almış ve yıllık 12 milyon Euro ücret talep eden Norveçli golcü ile prensipte el sıkışmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcü için 35-40 milyon Euro isteyen Atletico Madrid'i ikna ederek 30 milyon Euro'ya transferi bitirmeyi hedefliyordu.

İNDİRİM GELDİ RAKİP ÇIKTI

Atletico Madrid, indirim konusunda Fenerbahçe'ye sıcak yaklaşsa da, transferde sürpriz bir rakip çıktı. Gazeteci Matteo Moretto'nun Radio Marca'ya yaptığı açıklamada, Alexander Sörloth için Liverpool'un devrede olduğunu ifade etti. Liverpool'un ara transferde Alexander Sörloth'u kadrosuna kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan yıldız ismin Liverpool'un ilgisin de kayıtsız kalmayacağı aktarıldı.