AKP ve CHP'nin transferleri Ankara kulislerini hareketlendirirken yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi. İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Koray Aydın'ın HP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ'IN DEVREYE GİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia ediliyor.